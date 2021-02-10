Российским школьникам дадут дополнительное время для решения о сдаче ЕГЭ

Российские школьники смогут принять решение, сдавать им Единый государственный экзамен (ЕГЭ) или выпускные экзамены (ГВЭ) до середины мая. Об этом заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский, передает ТАСС в среду, 10 февраля.

По его словам, дополнительное время нужно на тот случай, если у выпускников поменяются обстоятельства и сдавать ЕГЭ им уже не потребуется. В 2021 году ЕГЭ нужен только тем выпускникам, которые планируют поступать в вузы.

Кроме того, Круглинский заявил, что Рособрнадзор намерен попросить вузы сдвинуть даты проведения дополнительных вступительных испытаний. «Есть вузы, которые проводят дополнительные испытания, именно там возникает напряжение, если они эти дополнительные испытания проводят достаточно рано», — сказал он.

О том, что в 2021 году сдавать ЕГЭ будут не все выпускники, стало известно ранее. Также Минпросвещения решили отменить ЕГЭ по математике базового уровня — его выбирают выпускники, которые поступают по гуманитарным направлениям либо не подают документы в вузы. Ученики девятых классов получат аттестаты по результатам Основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике. Сдавать предметы по выбору им в 2021 году также не придется.