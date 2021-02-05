Опубликовано расписание ЕГЭ

Рособрнадзор опубликовал расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основной период ЕГЭ начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Самый массовый экзамен, по русскому языку, пройдет в два дня — 3 и 4 июня. На 7-е число назначена профильная математика.

История и физика назначены на 11 июня, обществознание — на 15 июня, биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. Устная часть экзамена по иностранном4у языку пройдет в два дня: 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике также разделили на два дня: 24 и 25 июня.

28, 29 июня и 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены состоятся 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день 17 июля.

Ранее издание Daily Storm сообщило, что в ЕГЭ-2021 хотят внести изменения. Речь идет в том числе об усилении видеоконтроля за классами, увеличении уровня использования искусственного интеллекта для проверки работ и привязке к геоданным устройств глушения радиосигнала.