В России изменят формат одного из самых популярных ЕГЭ

Российские регионы готовы провести ЕГЭ по информатике на компьютерах, для этого закупили всю нужную технику. Об этом заявили в Рособрнадзоре, передает ТАСС. Информатика — 5-й по популярности предмет в 2020 году среди экзаменов на выбор.

«Весной мы проведем итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим», — сказал глава ведомства Анзор Музаев.

Он также напомнил, что в 2021 году ЕГЭ по информатике пройдет на компьютерах впервые.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2021 году будут сдавать не все выпускники. В Минпросвещения решили отменить ЕГЭ по математике базового уровня. Его чаще всего выбирают выпускники, поступающие по гуманитарным направлениям либо не подающие документы в вуз.