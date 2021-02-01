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В России изменят формат одного из самых популярных ЕГЭ

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Российские регионы готовы провести ЕГЭ по информатике на компьютерах, для этого закупили всю нужную технику. Об этом заявили в Рособрнадзоре, передает ТАСС. Информатика — 5-й по популярности предмет в 2020 году среди экзаменов на выбор.

«Весной мы проведем итоговую апробацию перед введением компьютерной формы экзамена в штатный режим», — сказал глава ведомства Анзор Музаев.

Он также напомнил, что в 2021 году ЕГЭ по информатике пройдет на компьютерах впервые.

Ранее стало известно, что ЕГЭ в 2021 году будут сдавать не все выпускники. В Минпросвещения решили отменить ЕГЭ по математике базового уровня. Его чаще всего выбирают выпускники, поступающие по гуманитарным направлениям либо не подающие документы в вуз.

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