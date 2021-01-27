Рособрнадзор раскрыл подробности проведения ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор раскрыл подробности проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году. О процедуре проведения экзамена рассказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, ведомство не будет менять процедуру проведения экзамена по сравнению с прошлым годом из-за необходимых противоэпидемических санитарных мер.

«Сама по себе процедура проведения экзаменов, она будет такая же, какая была в прошлом году. Нельзя сказать, что это традиционная процедура. Почему? Потому что эпидемиологическая ситуация наложила определенные ограничения, определенные требования на саму процедуру. Мы все знаем, что [необходимо] наличие перчаток, наличие санитайзеров, дезинфекция. Ну то есть тот комплекс мероприятий, который и сейчас организуется в школах. Других каких-то нововведений в процедуре нет», — сказал Круглинский.

Он добавил, что модели заданий останутся прежними, так как они «понятны детям и учителям, по ним, в принципе, готовили».

Ранее в январе президент России Владимир Путин высказался о системе Единого государственного экзамена (ЕГЭ), назвав критику в ее адрес справедливой. Вместе с тем он отметил, что ЕГЭ дает возможность школьникам из регионов поступать в ведущие вузы страны.

В сентябре прошлого года сообщалось, что средний балл на ЕГЭ в 2020 году вырос, несмотря на перевод школьников на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Лучше всего из предметов по выбору школьники сдали литературу (средний балл — 60, что на 4,95 балла выше, чем в 2016 году). Также средний балл стал выше в таких дисциплинах, как профильная математика, информатика, русский язык, физика и обществознание.