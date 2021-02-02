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Стали известны новые изменения в ЕГЭ

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ЕГЭ 2021 года внесут изменения — власти хотят усилить видеоконтроль за классами, увеличить уровень использования искусственного интеллекта для проверки работ и привязать к геоданным устройства глушения радиосигнала. Об этом стало известно изданию Daily Storm.

Рособрнадзор также планирует сократить количество наблюдателей, которые физически присутствуют в аудиториях, чтобы соблюсти эпидемиологические нормы в условиях пандемии. По словам собеседника Daily Storm, при этом вырастет число онлайн-наблюдателей — в идеале один человек может следить за четырьмя аудиториями одновременно.

Трансляция будет вестись из 50 тысяч залов, для полноценного отслеживания будет необходимо привлечь 12,5 тысячи человек, подсчитало издание. В Рособрнадзоре заявили, что цифра будет меньше — в 2020 году понадобилось около 1,5 тысячи наблюдателей.

Как указано в материалах Рособрнадзора, школьники часто пользуются на экзаменах беспроводными наушниками и миниатюрными видеокамерами, чтобы друзья или родители помогали им дать правильные ответы. Такие нарушения можно пресекать блокатором радиосигнала, но организаторы не всегда включают их, или же устройства работают некорректно. В 2021 году наблюдатели смогут видеть на портале для просмотра трансляций, включен ли локатор, где он расположен в классе, а также мощность его сигнала. Также будет фиксироваться перемещение устройств. Тестирование технологии пройдет в пяти пунктах проведения экзамена.

Ведомство также намерено развивать искусственную нейросеть, которая будет обнаруживать нарушения на ЕГЭ при помощи машинного зрения и анализировать почерк в тестах. После проверки работы передадут учителям и если останутся сомнения, наблюдатели пересмотрят видеозаписи из класса.

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