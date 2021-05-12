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Россиянам назвали лучший возраст для начала изучения иностранного языка

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Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Восемь лет является оптимальным возрастом для того, чтобы начать изучение иностранного языка. Об этом рассказала переводчик Валентина Букленева в разговоре с телеканалом «Звезда».

«Ребенок должен сначала овладеть родным языком, должен научиться достаточно хорошо читать и писать на родном языке, потом можно начинать изучать иностранный», — считает Букленева.

Она отметила, что классическая схема языкового образования — правильная: введение иностранного языка со второго класса.

По словам переводчика, обучение иностранным языкам с двух-трех лет не имеет смысла, так как для запоминания информации ребенку нужна языковая среда. «В семье должны говорить на втором языке. Тогда ребенок его освоит с младенчества», — объяснила она.

Ранее Минпросвещения отклонило идею о введении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в качестве обязательного. При этом там отметили, что школьная программа иностранных языков будет развиваться.

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