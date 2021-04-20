Стал известен возможный формат поступления в российские вузы в 2021 году

Дистанционный способ подачи документов в вузы в 2021 году остается приоритетным. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на приказ Министерства науки и высшего образования России.

«[Документы можно подать] с использованием дистанционных технологий, в том числе посредством суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", а также через операторов почтовой связи общего пользования», — говорится в проекте приказа. Таким же способом можно будет отправить заявление об апелляции.

Данные меры предлагается установить только на кампанию 2021 года в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса. Документ также обязывает вузы использовать дистанционные технологии во время вступительных испытаний.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2021 году планируется начать 31 мая с экзаменов по литературе, химии и географии. Экзамен по русскому языку планируют разделить на два дня. Он пройдет 3 и 4 июня.