Минпросвещения разработает новые учебники истории после критики Путина

Минпросвещения России разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории после критики президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 17 мая.

Ведомство проанализировало 2,5 тысячи школьных программ. В результате выяснилось, что 70 процентов из них не в полной мере отражают события Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в некоторых учебниках отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, а также о Нюрнбергских и Токийских судебных процессах.

В конце апреля министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал масштабную проверку учебных программ после замечания главы государства.

Ранее в ежегодном послании Федеральному собранию президент выразил удивление содержанием российских учебников истории. Он отметил, что в пособиях искажены исторические факты.

Один из авторов раскритикованного Путиным пособия, доктор исторических наук Василий Рогожкин назвал претензии главы государства беспочвенными.