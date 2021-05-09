Россия
 
Последние новости
В Москве начался парад Победы
Российские керлингистки вышли в финал чемпионата мира
Путин поздравил ветеранов с Днем Победы и обратился к россиянам
Минтруд исключил возможность сделать майские праздники длинными ежегодно
Лучший боксер мира отстоял три чемпионских пояса
Военная техника и парадные расчеты прибыли на Красную площадь
Минздрав назвал ожидаемый срок появления коллективного иммунитета к коронавирусу
Илон Маск рассказал о своем психическом расстройстве
Врач перечислил самые бессмысленные медицинские процедуры
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские программы обучения проверят на полноту сведений о ВОВ

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Министерство просвещения России начало проверку программ учебных заведений по истории на полноту сведений о Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает РИА-Новости.

Как заявил Кравцов, проверка учебных программ российских колледжей и школ уже началась.

29 апреля сообщалось о масштабной проверке школьных учебников по истории после критики со стороны президента России Владимира Путина. Министерство просвещения заявило о недопустимости искажения исторических фактов в учебных программах и важности сохранения памяти о победе в Великой Отечественной войне.

Ранее во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин удивился содержанию российских учебников истории. Он отметил, что в пособиях наблюдается искажение исторических фактов. Президент также анонсировал выделение дополнительно 24 миллиардов рублей в течение предстоящих трех лет на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и исторических городах России.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минпросвещения проверит учебники истории после критики Путина
Автор раскритикованного Путиным учебника назвал претензии беспочвенными
Путина удивило содержание российских учебников истории