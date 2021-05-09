Российские программы обучения проверят на полноту сведений о ВОВ

Министерство просвещения России начало проверку программ учебных заведений по истории на полноту сведений о Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, сообщает РИА-Новости.

Как заявил Кравцов, проверка учебных программ российских колледжей и школ уже началась.

29 апреля сообщалось о масштабной проверке школьных учебников по истории после критики со стороны президента России Владимира Путина. Министерство просвещения заявило о недопустимости искажения исторических фактов в учебных программах и важности сохранения памяти о победе в Великой Отечественной войне.

Ранее во время ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин удивился содержанию российских учебников истории. Он отметил, что в пособиях наблюдается искажение исторических фактов. Президент также анонсировал выделение дополнительно 24 миллиардов рублей в течение предстоящих трех лет на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности и исторических городах России.