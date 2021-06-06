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Глава Минпросвещения высказался о планах заменить ЕГЭ

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Сергей Кравцов
Сергей Кравцов
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов высказался о планах заменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ), отметив, что министерство готово рассмотреть альтернативные механизмы оценки знаний школьников. Он заявил об этом в интервью ТАСС.

«Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», — сообщил Кравцов, добавив, что планов заменить ЕГЭ альтернативными механизмами оценки знаний школьников сегодня у министерства нет.

Ранее в мае заместитель министра просвещения России Денис Грибов заявил, что досрочного завершения учебы из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране не будет. «Пока такого не планируется. Тем более осталось всего две недели до конца учебного года», — высказался Грибов.

Перед этим в апреле Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в России. Экзамены для старшеклассников пройдут с 31 мая по 17 июля.

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