В Госдуме назвали самые востребованные профессии в России

Член комитета Государственной думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб назвала самые востребованные в России профессии. Ее цитирует портал URA.RU в понедельник, 24 мая.

Самым большим спросом сегодня на рынке труда пользуются курьеры, водители, бухгалтеры, арт-дизайнеры и IT-дизайнеры, рассказала парламентарий. Бессараб отметила, что получить подготовку по этим направлениям можно в центрах занятости.

В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова считает, что в будущем много вакансий будет для специалистов в сферах IT-технологий и робототехники, а также строителей и работников обслуживающего персонала.

По ее словам, сложнее всего найти работу сегодня юристам и специалистам по государственному и муниципальному управлению.

Международный HR-консультант Зулия Лоикова заявила, что сегодня рынок остро нуждается в дальнобойщиках, токарях, фрезеровщиках, слесарях, электриках и сантехниках. «Их вообще не найти. Даже зарплата в 350 тысяч не спасает ситуацию», — сказала эксперт.

Ранее вице-президент РАН Ирина Донник назвала профессии, которые в будущем окажутся самыми нужными: физики, математики, химики, биологи, специалисты IT-сферы.