Россиянам назвали вакансии с зарплатой в 250 тысяч рублей

Количество вакансий в сфере агропромышленного комплекса (АПК) увеличилось на 35 процентов в преддверии посевной. В тройке самых востребованных профессий в период полевых работ эксперты назвали трактористов, агрономов и овощеводов. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Трактористам обещают самые высокие зарплаты. Например, в селе Хворостянка Самарской области им готовы платить до 250 тысяч рублей в месяц. Трактористу-машинисту в селе Чебаки Новосибирской области предлагают 170 тысяч. В 70 процентах случаев работодатели согласны нанять кандидатов без опыта.

Агрономам обещают зарплату до 150 тысяч в месяц. Такой доход может иметь, например, главный агроном в селе Заволжское Астраханской области. Овощеводы могут претендовать на средний заработок в размере 35 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Минсельхоз планирует постепенно сокращать количество мигрантов на сезонных работах, заменой им могут стать студенты. Фермеры и крупные агрокомпании должны обеспечивать нормальные условия для работы в поле, об этом заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Ранее он призвал власти открыть границу для мигрантов в виде исключения. Аграрии жаловались, что местные жители не хотят работать или не обладают необходимыми навыками. Заменить ими мигрантов, как правило, из Узбекистана и Таджикистана, не удается даже за повышенную оплату труда.