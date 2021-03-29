Названы лидирующие по уровню зарплат в провинции регионы: самый высокий уровень средних зарплат в небольших населенных пунктах России в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Магаданской области и Ненецком автономном округе (НАО). Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

В качестве основного показателя при составлении рейтинга использовалось отношение средней зарплаты в провинции (средние и малые населенные пункты) к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

В провинции Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавившего рейтинг, средняя зарплата в пять раз больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. При этом средняя чистая зарплата в ЯНАО составила 99,1 тысячи рублей в месяц, в 2,5 раза больше среднероссийского уровня в малых и средних городах.

Вторую строчку заняла Магаданская область с результатом 4,3 стандартных набора на среднюю зарплату. На третьей позиции по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах — Ненецкий автономный округ с результатом 4,24. Также в список вошли Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) с результатом 3,76 и Сахалинская область, где можно приобрести 3,65 стандартных потребительских набора на среднюю зарплату.

Отмечается, что лишь в девяти субъектах федерации зарплата в провинции очень близка (менее 5 процентов разницы) к зарплатам крупных городов. В трех регионах (Республика Тыва, Чеченская Республика и Омская область) в провинции зарплаты практически на треть меньше, чем в крупных городах.