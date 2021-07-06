Названы лучшие для удаленной работы города мира

Австралийский город Мельбурн назван лучшим в мире для людей, работающих удаленно. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование платформы аренды меблированных квартир Nestpick.

В ходе исследования специалисты оценивали такие факторы, как безопасность городов, доступность здравоохранения, наличие инфраструктуры для отдыха и культурного досуга, стоимость жизни, доступность жилья с качественным пространством для работы, доля вакцинированных от COVID-19 жителей. Мельбурн набрал максимальное число баллов. Более того, он стал единственным из топ-10, предлагающим «удаленщикам» специальные визы. При наличии такой визы можно беспрепятственно приезжать в страну, чтобы работать в дистанционном режиме.

В десятку лучших также попали (в порядке убывания места в рейтинге): Дубай, Сидней, Таллин, Лондон, Токио, Сингапур, Глазго, Монреаль, Берлин.

По данным Nestpick, средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней в Мельбурне — 681 евро (59,2 тысячи рублей) в месяц. Самая низкая ставка — в Рио-де-Жанейро — 119 евро/месяц (10,3 тысячи рублей). Всего в исследовании принимали участие 75 городов.

Ранее россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии с дистанционной формой занятости. Больше всего из «удаленщиков» получает менеджер по продукту. Зарплата специалиста данного профиля с опытом работы от двух лет может составить до 300 тысяч рублей в месяц.