Треть российских работодателей снова отправят сотрудников на удаленку

Почти треть российских компаний с июля планируют снова перевести своих сотрудников на удаленный режим работы из-за коронавирусных ограничений, который вводят в регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической ситуации 29 процентов опрошенных работодателей отправят сотрудников на удаленку. 14 процентов респондентов рассказали, что в июне в их компании выявили новые случаи заражения коронавирусом. Больше половины организаций (53 процента) установят удаленный режим работы до осени, а 21 процент — до зимы.

При этом только три процента работодателей компенсируют расходы своих работников на анализ на COVID-19, а два процента — предоставляют им выходной день для вакцинации. Наибольшее количество сотрудников, которые вернутся к удаленной работе, зафиксировали в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом.

17 процентов опрошенных работодателей также признались, что большая часть сотрудников так и не вернулась в офисы в 2021 году или перешла на гибридный формат. Такой режим работы позволяет бывать непосредственно в компании только два-три раза в неделю.

Опрос проводили с 18 по 22 июня во всех российских регионах среди представителей 2031 компании.

Накануне, 24 июня, в России впервые с января выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса. Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Некоторые российские регионы также ввели обязательную вакцинацию для своих жителей.