Россиянам рассказали о заражении тремя штаммами коронавируса

Заразиться тремя штаммами коронавируса можно, но это скорее теоретическая вероятность. Об этом заявил врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что ничто не мешает вирусу проникнуть в организм сразу несколькими штаммами.

«Поэтому может быть и два, и даже три штамма в одном пациенте. Теоретически это возможно», — заявил специалист. При этом он добавил, что сейчас в преобладающем количестве распространен «дельта»-штамм коронавируса, который вытесняет другие штаммы.

Наибольшая вероятность заразиться несколькими штаммами есть у онкопациентов, больных сахарным диабетом и людей с нарушениями иммунитета.

Ранее руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская заявила, что в 2020 году в России был выявлен случай заражения сразу двумя штаммами коронавируса.