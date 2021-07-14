Чиновникам российского региона запретили чихать без салфетки

Чиновникам из Пермского края запретили чихать, не прикрывая рот салфеткой. Об этом сообщается на сайте Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства региона.

«Обеспечить соблюдение основных правил гигиены: мыть руки с мылом и теплой водой не менее 15-20 секунд, всегда мыть руки перед едой, чихать, прикрывая рот и нос салфеткой», — говорится в приказе.

Теперь российским чиновникам также необходимо носить с собой дезинфицирующее средство для рук и постоянно им пользоваться.

Ранее в Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для 60 процентов сотрудников ряда сфер. В их число попали работники предприятий, оказывающих бытовые услуги, и чиновники.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 786 смертей от COVID-19, что является максимумом с начала пандемии. За последние 24 часа в стране выявили еще 23 827 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 857 002.