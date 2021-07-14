В российском регионе обязали отстранять работников без прививки от COVID-19

Работодателей в Якутии обязали отстранять сотрудников без прививки от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В заявлении ведомства уточняется, что до 15 августа 2021 года руководители организаций и индивидуальные предприниматели «имеют право отстранить» не вакцинированного сотрудника, а после этой даты обязаны будут это сделать «на весь период эпидемического неблагополучия или временно до тех пор, пока прививки не будет получены».

В соответствии с постановлением главного санитарного врача республики, в регионе работодатели должны обеспечить проведение вакцинации не менее 70 процентов занятых в сфере бытовых услуг, торговли, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения.

Ранее стало известно, что в России за последние сутки выявили 23 827 новых случаев коронавируса, 103 из них — в Якутии. Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии в стране составило 5 857 002.