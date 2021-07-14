Россия
 
Последние новости
В Кремле ответили на данные о необходимом доходе для сведения концов с концами
В Кремле не смогли назвать объем помощи Белоруссии
Турнир UFC с Макгрегором и Порье вошел в историю
В Кремле прокомментировали массовую драку мигрантов в Москве
Жена Макафи опубликовала его предсмертную записку
Украинские хакеры подделали сайт Зеленского и распространяли с него вирусы
Зрителей возмутило участие Кикабидзе в новом сезоне «Сватов»
Из ресторана «Бургер Кинг» уволились все работники и оставили записку клиентам
В Кремле ответили на слова главы МИД Германии о давлении России из-за вакцин
Стали известны подробности о выбросившем из окна сестру московском подростке
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском регионе обязали отстранять работников без прививки от COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости
В Якутии Роспотребнадзор обязал отстранять работников без прививки от COVID-19

Работодателей в Якутии обязали отстранять сотрудников без прививки от коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В заявлении ведомства уточняется, что до 15 августа 2021 года руководители организаций и индивидуальные предприниматели «имеют право отстранить» не вакцинированного сотрудника, а после этой даты обязаны будут это сделать «на весь период эпидемического неблагополучия или временно до тех пор, пока прививки не будет получены».

В соответствии с постановлением главного санитарного врача республики, в регионе работодатели должны обеспечить проведение вакцинации не менее 70 процентов занятых в сфере бытовых услуг, торговли, общепита, общественного транспорта, образования, здравоохранения.

Ранее стало известно, что в России за последние сутки выявили 23 827 новых случаев коронавируса, 103 из них — в Якутии. Общее число выявленных случаев заражения с начала пандемии в стране составило 5 857 002.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре оценили сроки начала снижения заболеваемости COVID-19
В России зафиксировали максимум смертей от COVID-19 за сутки
В России выявили 23 827 новых случаев коронавируса