В России выявили 23 827 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 827 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 23 827 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 857 002. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 24 702 заражения COVID-19.

23 827 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (3966 случаев), Московской области (2469 случаев) и Санкт-Петербурге (1942 случая). Меньше всего — в Магаданской области (23 случая), Чукотском (7 случаев) и Ненецком (9 случаев) автономном округах.

За сутки зарегистрировано 786 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 145 278 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 21 269, общий — 5 257 483.