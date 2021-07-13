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В России выявили 24 702 новых случая коронавируса

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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ
В России выявили 24 702 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 24 702 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 5 833 175. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне было выявлено 25 140 заражений коронавирусом. Темп прироста составил 0,43 процента.

24 702
случая COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (4991 случай), Московской области (2550 случаев) и Санкт-Петербурге (1936 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (21 случай), Чукотском (14 случаев) и Ненецком (12 случаев) автономном округах.

За сутки зарегистрировано 780 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 144 492 смерти.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 566, общий — 5 236 214.

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