Врач сравнил эффективность плазмы вакцинированных и переболевших COVID-19

Главный трансфузиолог Москвы Андрей Буланов сравнил эффективность плазмы вакцинированных и переболевших коронавирусом. По его словам, в первом случае исследование показало больше пациентов с отрицательным ПЦР-тестом после введения, передает РИА Новости.

Врач пояснил, что с марта по май в стационарах брались пробы, там, где использовалась плазма привитых доноров, отрицательных тестов оказалось 75 процентов, в то время как во второй группе — только 50 процентов.

«Теперь мы знаем, что плазма вакцинированных не менее эффективна, чем плазма переболевших, в том числе и против нового штамма. Благодаря исследованию мы имеем возможность расширить пул доноров и пригласить на донации и привитых людей», — отметил Буланов. Он добавил, что плазма вакцинированных доноров на 70 процентов чаще показывает высокий титр антител, чем у переболевших.

Ранее главный внештатный специалист трансфузиолог Минздрава России Татьяна Гапонова рассказала, что нейтрализовать коронавирус способны далеко не все антитела. По словам специалиста, антитела находятся в плазме крови. На основании результатов тестов отбираются доноры для сдачи антиковидной плазмы. Врач подчеркнула, что данный метод лечения пациентов с COVID-19 довольно эффективен в первые дни заболевания.

