Врач объяснил рост заболеваемости коронавирусом среди молодежи

Рост заболеваемости коронавирусом среди молодежи вызван тем, что с течением времени организм человека и его иммунная система меняются. Такое объяснение в разговоре с «Лентой.ру» дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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«Вспомните, как человек переносит ОРВИ — на некоторые виды вообще нет реакции, а в другой раз сляжет с температурой и уйдет на больничный. Или бывает, что сейчас молодежь не болела ковидом, а тут вдруг начала. Это происходит потому что люди и их иммунная система меняется», — заявил Болибок.

Он добавил, что любая вакцинация вызывает отклик иммунной системы и провоцирует ответ с ее стороны. Он уточнил, что когда у человека вырабатывается иммунитет, система приходит в возбужденное состояние, в связи с чем могут обостриться различные заболевания.

«Приходит человек лет 40 и говорит, что раньше не болел, мог в холодной воде искупаться или с мокрыми ногами походить, и не болел вообще. А потом начал замечать, что на каждое заболевание возникает насморк. Это потому что меняются иммунные процессы и заболевание проходит иначе», — пояснил врач.

Ранее Болибок рассказал, что иногда медотвод от прививки может быть обусловлен географическим положением человека. По его словам, в сезон поллиноза, который проходит в данный момент, организм может реагировать на пыльцу, злаковые и сорные травы. Так как цветение начинается и заканчивается в разных регионах по-разному, то могут возникнуть географические основания для медотвода.