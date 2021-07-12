Врач назвал географические основания медотвода от прививки против COVID-19

Основанием для медицинского отвода от прививки против COVID-19 может стать географическое положение. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болбиок, комментируя озвученные российскими врачами «железные» поводы для медотвода от вакцинации.

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По словам Болибока, в сезон поллинозов, который проходит в данный момент, люди реагируют на пыльцу, злаковые и сорные травы. Поскольку цветение начинается и заканчивается в разных регионах по-разному в зависимости от месторасположения региона, то возникают географические основания для медотвода.

«На юге, например во всю цветет амброзия. И когда у человека острая аллергическая реакция, мы ему прививку не делаем — медотвод дается на две-четыре недели», — сказал специалист.

Ранее Болибок уточнил абсолютные противопоказания, которые могут стать поводом для медотвода от вакцинации. По его словам, речь идет о тяжелой реакции на введение первого компонента вакцины, в том числе анафилактическом шоке и отеке Квинке. Болибок добавил, что после вакцинации стоит вести дневник наблюдений, который становится доступен на портале Госуслуг после прививки.