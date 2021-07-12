Россияне с онкологией пожаловались на отказы в медотводе от вакцинации

Россияне с онкологией, желающие взять медицинский отвод от прививки против коронавируса, пожаловались, что не могут получить его. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пациентов.

По данным издания, россияне не смогли выяснить, кто может выдать им соответствующий документ. Они рассказали, что участковые терапевты направляли их к онкологам, а те в свою очередь — к узким специалистам, но в итоге отвод никто не давал. При этом онкологи считают, что людям, больным раком, переболеть коронавирусом опаснее, чем сделать прививку. Бесполезной вакцинацию может сделать химиотерапия, так как ослабленный организм может не дать достаточно иммунного ответа. При этом, если пациент в ремиссии или давно не получает химиотерапию, то в большинстве случаев причин не вакцинироваться нет, считают врачи.

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Врачебно-пациентское движение «Рак излечим», в котором состоит более 20 тысяч человек, провело опрос среди пациентов с онкологией об их отношении к вакцинации. 88 процентов опрошенных предпочли бы отказаться от прививки в том числе из-за отдаленных последствий для здоровья. Однако самая частая причина опасений — химиотерапия, лучевая терапия, обострение болезни или приближающаяся операция (42 процента). Еще 43 процента — пациенты в ремиссии, которые либо просто не хотят вакцинироваться (10 процентов), либо боятся, что им станет хуже (33 процента). В 10,6 процента случаев люди заявили, что не доверяют вакцине. 47 процентов заявили, что хотели бы получить медотвод, но не смогли сделать это, потому что не понимают, куда обращаться; еще 13 не получили его из-за отказа врача, а 27 процентам выдали его без проблем.

Как объяснял главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн, пациентам с онкологическими заболеванием нужно вакцинироваться, но перед этим надо проконсультироваться с лечащим врачом. Производители «Спутника V» советовали данной категории людей «применять препарат с осторожностью», разработчики «ЭпиВакКороны» отметили в инструкции, что решение о необходимости вакцинации больных с хроническими заболеваниями, злокачественными болезнями крови и новообразованиями «зависит от степени риска заболевания». В инструкции к «КовиВак» указано, что возможность прививки определяет лечащий врач, исходя из состояния пациента.

Как объяснила адвокат, основатель юридической компании «Факультет медицинского права» Полина Габай, порядок и формат медотвода от вакцинации законодательно не установлен. По ее словам, согласно последним рекомендациям Минздрава, медотводы можно разделить по характеру противопоказаний и продолжительности периода действия. Выводы об оценке риска вакцинации может сделать только лечащий врач. Минздрав также рекомендует медикам фиксировать в документации запись о результатах осмотра и о разрешении вакцинации либо об отводе.

При этом одна из участниц опроса сообщила, что в соцсетях публикуется «приказ», якобы предписывающий выдавать справку об отводе только в пяти поликлиниках Москвы. В депздраве столицы заверили, что подобный приказ не распространялся и консультацию можно получить в любой поликлинике города. Там напомнили, что врачи рекомендуют отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях.