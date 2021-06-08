В Минздраве назвали повышающий на 20 процентов риск развития рака фактор

Выкуривание более пяти сигарет в день на 20 процентов повышает риск появления рака. Такой фактор развития онкологических заболеваний назвал онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн, передает ТАСС.

Он добавил, что не стоит увлекаться алкоголем и красным мясом, следует вовремя приходить диспансеризацию, больше двигаться, следить за весом и, если нужно, бороться с ожирением.

«Вести здоровый образ жизни и не курить. Выкуривание больше пяти сигарет в день на 20 процентов повышает риск развития онкологических заболеваний», — рассказал Каприн.

Ранее Каприн оценил безопасность вакцин от COVID-19 для больных раком. По его мнению, российский препарат «Спутник V» безопасен для онкопациентов. Также он добавил, что исследования насчет вакцинации на разных стадиях лечения онкологии продолжаются.