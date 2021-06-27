Россия
 
Последние новости
Доктор Мясников назвал «необъяснимый» симптом дефицита витамина D
Россиянам назвали полезную замену вредной еде при просмотре кино
Россиянам пообещали аномально теплое начало июля
Россиян предупредили о последствиях покупки фальшивых сертификатов о вакцинации
На Украине предрекли проблемы Евросоюзу из-за предложения Меркель о Путине
Биолог оценила способность повторной вакцинации защитить от индийского штамма
Юрист раскрыл россиянам правду о выплате в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком
Россиян предупредили об опасности сельдерея и петрушки
Немецкий посол призналась в страхе перед вооруженным столкновением с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Онколог назвал самые агрессивные виды рака

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay.com

Врач-химиотерапевт Андрей Базылев назвал самые агрессивные виды рака в беседе с Пятым каналом.

Медик выбрал критерием оценки болезни податливость к лечению. «Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него», — пояснил он. По словам специалиста, тогда в классификацию попадут следующие виды онкологических заболеваний: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени.

Онколог отметил, что также в этот список можно включить рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.

Врач обратил внимание на индивидуальность развития опухоли, так как у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма.

Ранее врач-онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев назвал несколько симптомов, которые могут быть характерны для рака печени. По его словам, для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен так называемый «синдром малых признаков»: апатия, слабость, потеря веса, боль.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Онколог рассказал о пяти самых агрессивных и страшных видах рака
Онколог назвал несколько симптомов рака печени
Российский врач назвала признаки рака крови на ранней стадии