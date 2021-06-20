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Онколог назвал несколько симптомов рака печени

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врач-онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев назвал несколько симптомов, которые могут быть характерны для рака печени. О том, как проявляет себя онкологическое заболевание, он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

По словам Пылева, для целого ряда онкологических заболеваний, в том числе и для рака печени, характерен так называемый «синдром малых признаков»: апатия, слабость, потеря веса, боль.

«А дальше все будет зависеть от того, где находится опухоль. Если опухоль находится в воротах печени и прижимает желчные протоки, пациент может пожелтеть, если опухоль находится на периферии и растягивает капсулу печени, будут достаточно выраженные болевые ощущения», — объяснил доктор и подчеркнул, что симптоматика может быть самой разной.

Пылев также напомнил о важности регулярных медицинских обследований. Именно они помогают обнаружить онкологические заболевания на ранней стадии.

Ранее гематолог Юлия Ненашева назвала признаки, которые могут указывать на рак крови на ранней стадии. Она перечислила несколько тревожных симптомов, при появлении которых необходимо обратиться к специалистам.

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