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Онколог назвал ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Даниил Маркарьян назвал в беседе с «АиФ» ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака.

По словам специалиста, на начальных стадиях рак кишечника редко дает специфичные признаки, и у пациента могут отсутствовать жалобы. При этом до определения диагноза человеку необходимо обратить внимание на неприятные ощущения в животе, нарушение стула, появление различных нетипичных выделений из прямой кишки.

Маркарьян отметил, что длительная потеря крови, которая осталась незамеченной, может привести к дефициту железа и анемии, а также усталости, одышке, бледности кожных покровов.

Как заявил онколог, основными признаками колоректального рака можно считать выделение крови из кишечника, возникновение или усугубление хронической диареи или запоров, боли в животе, развитие анемии, а также изменение формы стула.

Ранее врач-радиолог Станислав Ракитин назвал вредные привычки, которые могут привести к возникновению различных болезней, в том числе и к увеличению риска развития рака. Наиболее опасными привычками он посчитал курение и употребление алкоголя.

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