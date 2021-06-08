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Онколог назвал общий симптом рака

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Фото: Unsplash.com

Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал в интервью ТАСС, что необычные выделения или кровотечения могут быть симптомом рака.

Специалист отметил, что насторожить должно любое необычное появление жидкости. «Примеси крови в каловых массах, моче, влагалищные кровотечения у женщин — это 100 процентов должно сопровождаться походом к врачу», — уточнил Каприн.

Врач также добавил, что не следует игнорировать и такие симптомы, как кашель, слабость, потеря веса без диет и другие. По его словам, люди хорошо чувствуют свой организм, однако зачастую игнорируют сигналы, которые он посылает.

В качестве профилактики онкологических заболеваний Каприн рекомендовал выполнять все предписания по исследованиям и диспансеризации в соответствии с возрастом, вести здоровый и подвижный образ жизни. Помимо этого, необходимо следить за индексом массы тела и при необходимости бороться с ожирением. Также не стоит злоупотреблять алкоголем и красным мясом, от курения лучше отказаться. Онколог подчеркнул, что выкуривание более пяти сигарет в день на 20 процентов повышает риск развития злокачественных новообразований.

Ранее врач-невролог Александр Евдокимов назвал неочевидный признак рака. По словам медика, им может быть нервный тик, поскольку непроизвольные подергивания могут быть связаны с проблемами центральной и периферической нервной системы.

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