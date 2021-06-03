Врач назвал неочевидный признак рака

Врач-невролог Александр Евдокимов в беседе с Пятым каналом сообщил, что нервный тик может быть признаком онкологического заболевания.

По его словам, непроизвольное подергивание верхнего или нижнего века может быть связано с проблемами центральной и периферической нервной системы. Причинами этого могут быть поражение лицевого нерва, энцефалиты, менингиты и даже онкологические заболевания головного мозга.

«Если подергивание глаз длится более двух месяцев — это повод обратиться за помощью к неврологу», — сказал врач.

Ранее россиянам рассказали о причинах развития рака. Врач-онколог Иван Карасев заявил, что основными факторами заболевания становится острое физическое и эмоциональное истощение организма. Он отметил, что человеку необходим восьмичасовой сон и порционный прием пищи.