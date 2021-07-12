Названы «железные» основания для медотвода от прививки против COVID-19

Названы «железные» основания для медицинского отвода от прививки против COVID-19. Причины отказа в вакцинации назвали РБК опрошенные врачи.

По мнению медиков, есть два серьезных основания: либо тяжелая аллергическая реакция, либо гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. При этом большинство хронических заболеваний и аллергий основанием для медотвода быть не могут.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин пояснил, что именно относят к тяжелым аллергическим реакциям. Если такие состояния возникали ранее при введении какой-либо другой вакцины и человек наблюдался у аллергологов, то можно получить медотвод.

Отек Квинке или анафилактический шок Андрей Кондрахин о причинах медотвода от прививки

Вторая причина для медотвода

Как пояснил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, пищевая аллергия, например, на клубнику или мед, на пыльцу или пыль не является противопоказанием к вакцинации. Он заявил, что российские вакцины от коронавируса гипоаллергенны. При этом если человек сталкивался с серьезной реакцией на ранее введенные вакцины от других болезней, у него повышалась температура в течение продолжительного времени, возникало покраснение и отек в месте инъекции, то можно получить медицинский отвод. Имеет значение только действительно высокая температура, выше 40 градусов. По словам медиков, обычное повышение температуры после вакцины — норма.

Связанное с прививкой повышение температуры возникает в срок до трех дней после прививки инактивированными препаратами и в период с пятого по 15-й день с момента введения живой вакцины. Лихорадка вне этих сроков не связана с прививкой Андрей Кондрахин о повышении температуры после вакцинации

Временный медотвод

Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов рассказал РБК о временных противопоказаниях. По его словам, рекомендации Минздрава, в которых говорится о противопоказании для тех, у кого обострение хронического заболевания или острая фаза инфекционных заболеваний, врачи относят к временным. Такие «медотводы» даются всего на две-четыре недели и связаны с обострением любого заболевания у человека. После выздоровления можно проводить вакцинацию, как и через две-четыре недели после респираторного заболевания. Костинов также назвал абсолютным противопоказанием для прививки от COVID-19 только «выраженную аллергию» в виде анафилактического шока. Само по себе хроническое заболевание — это не противопоказание, временный медотвод могут дать только при его обострении в какой-то период.

Могут ли уволить за отказ делать прививку?

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что работодатель не имеет права увольнять работника, если тот не может сделать вакцину против COVID-19 по причине медицинского отвода. Вопрос лидеру задал житель Москвы, жене которого на работе поставили ультиматум: либо она делает прививку, либо ее увольняют. Позже в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы провели проверку и выяснилось — у педагога временный медотвод до 2 июля в связи с обострением заболевания. Позже учительница сказала, что делать прививку ее никто не заставлял, а с директором школы она обсудила этот вопрос и недопониманий не возникло.

Как получить справку о медотводе?

За справкой о медицинском отводе от вакцинации в первую очередь нужно обратиться к терапевту. Если у человека была аллергическая реакция, то обычно у него уже есть справка. Однако, даже если ее нет, то врач даст ее на основании выписки, которая есть в истории болезни. Терапевт сделает свое заключение и даст необходимые рекомендации.

