Появились подробности об угрозах жене задавшего вопрос Путину россиянина

Появились подробности об угрозах увольнения московского педагога, по причине отказа от вакцинации. На прямой линии с президентом Владимиром Путиным муж женщины задал вопрос об обязательной вакцинации и заявил, что жену пытались склонить сделать прививку, хотя у нее есть медотвод. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

В пресс-службе департамента образования и науки города Москвы сказали, что провели проверку и выяснилось — у педагога временный медотвод.

«Что касается учительницы, муж которой обратился с вопросом, то по состоянию здоровья ей оформлен временный медотвод в связи с обострением заболевания до 2 июля. По окончании этого срока женщине необходимо обратиться к врачу для уточнения состояния здоровья, чтобы снять или продлить медотвод», — заявили в пресс-службе и добавили, что если медотвод будет продлен, то отстранить от работы и заставить сделать прививку никто не может.

Ранее сообщалось, что житель Москвы по видеосвязи в ходе прямой линии рассказал президенту о том, что руководство школы требует сертификат о вакцинации у его жены, которая работает учителем. Несмотря на то что россиянка не может сделать прививку по причине медицинского отвода, администрация образовательного учреждения все равно пригрозила женщине увольнением из-за отказа от вакцинации.

В ответ на рассказ москвича Владимир Путин заявил, что такое требование работодателя является незаконным. «Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права», — сказал президент.