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Путин ответил на вопрос о передаче власти и преемнике

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о передаче власти и выборе преемника. Трансляцию мероприятия ведет Первый канал на YouTube.

Путин подчеркнул, что президента страны выбирают россияне.

«Моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Подойдет время и я, надеюсь, смогу сказать, что такой-то человек достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина — Россия», — сказал Путин.

При этом глава государства не согласился с формулировкой о том, что Борис Ельцин в свое время передал ему власть. «Ельцин не передавал мне эту власть. (...) В случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства. Я был председателем правительства», — напомнил Путин.

Путин неоднократно отвечал на вопросы о выборе преемника, в том числе в ходе прямых линий. Президент традиционно отмечает, что окончательный выбор остается за избирателями. Год назад он ответил на этот вопрос фразой «работать надо, а не преемника искать». В 2018 году во время открытого урока в Ярославле Путин заявил, что главой государства может стать человек любой профессии.

Впервые Путин был избран президентом РФ в 2000 году в возрасте 48 лет.

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