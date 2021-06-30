Учительница московской школы опровергла угрозы увольнения после вопроса Путину

Московская учительница, муж которой 30 июня на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказал о требованиях руководства школы сделать прививку несмотря на имеющийся медотвод, опровергла угрозы увольнения. Об этом сообщает агентство «Москва».

Женщина сказала, что делать прививку ее никто не заставлял, а с директором школы она обсудила этот вопрос и недопониманий не возникло.

«После того как выступил президент и ответил на вопрос мужа, никаких угроз мне не поступало. И делать прививку под угрозой увольнения меня никто не заставлял. (...) У мужа спрашивала — сказал, что после прямого эфира таких комментариев про то, что меня якобы собираются уволить, он никому не давал», — сказала она и добавила, что на выходных мужу звонили журналисты с просьбой об интервью, но он отказался.

Ранее сообщалось, что на прямой линии с Путиным муж женщины задал вопрос об обязательной вакцинации и заявил, что жену пытались склонить сделать прививку, хотя у нее есть медотвод. Из-за этого женщине начали поступать угрозы о том, что ее карьера может завершиться. В ответ на рассказ москвича президент заявил, что такое требование работодателя является незаконным. «Если есть медотвод, требовать вакцинации никто не имеет права», — сказал глава государства.