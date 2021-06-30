Онищенко прокомментировал угрозы жене задавшего вопрос Путину россиянина

Угрозами учительнице со стороны руководства должны заняться те, «кому положено». Таким образом бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал заданный на прямой линии с президентом Владимиром Путиным вопрос москвича Евгения Цветкова.

Мужчина рассказал президенту о том, что руководство школы требует от его супруги, работающей учительницей, сертификат о вакцинации, хотя она имеет медицинский отвод. По словам Цветкова, директор образовательного учреждения пригрозил его жене увольнением, если та не предоставит нужные документы.

Комментируя эту ситуацию, Онищенко заявил, что только лечащий врач может сказать, можно человеку вакцинироваться или нет. В случае, если у кого-то есть противопоказания к прививке, никто не в праве принуждать такого гражданина сделать прививку.

«Этим делом займется тот, кому положено этим заниматься. Во-первых, поликлиника, в которой она наблюдается. Там должны сказать, действительно ли это так. Потому что есть люди, которым противопоказаны прививки. Для этого и существуют поликлиники. Во-вторых, медики. Они должны заступиться за нее. Если не получится, значит, надо идти дальше», — подчеркнул политик.

Ранее в ходе прямой линии Путин признался, что привился российской вакциной «Спутник V». Также он рассказал о своем самочувствии после вакцинации.