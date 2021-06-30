Россия
 
Последние новости
Путин высказался об инциденте с британским эсминцем в Крыму
Красный Крест назвал условия возвращения армянских военнопленных из Азербайджана
В Госдуме осудили нападение украинских фанатов на российского болельщика
Правительство Украины отметило победу над Швецией заседанием в футбольной форме
Путин назвал условие окончания пандемии коронавируса
Путину показали платежки за квартиру на десятки тысяч рублей
Путин заявил о праве регионов вводить вакцинацию для отдельных категорий граждан
Создан искусственный аналог мыслящего мозга человека
Стало известно о «взрывном» спросе на отдых в Турции среди россиян
Жене задавшего вопрос Путину россиянина пригрозили увольнением
Новости партнеров
Прослушать новость

Голикова уточнила слова Путина о заразившихся после вакцинации

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила слова президента Владимира Путина о числе заразившихся после вакцинации. Об этом стало известно в ходе прямой линии президента, трансляция которой доступна на YouTube.

Изначально президент заявлял о 10 процентах людей, которые заражаются вирусом COVID-19 в легкой форме после вакцинации. Однако Голикова уточнила данные и сказала, что лишь два с половиной процента привитых могут заболеть.

Путин призвал доверять данным вице-премьера, так как она каждый день профессионально этим занимается и полностью погружена в тему.

Ранее президент рассказал о создании системы реабилитации для переболевших коронавирусом. «Мы сейчас занимаемся тем, что организуем эту работу. По сути, реабилитации в России как такого фактора оздоровления людей после перенесенного заболевания фактически не было», — заявил он. Глава государства подчеркнул, что средства на это уже выделены.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин рассказал о создании системы реабилитации для переболевших коронавирусом
Путин рассказал о прививке своей дочери от коронавируса
Путин оценил законность увольнений после отказа сделать вакцину