Голикова уточнила слова Путина о заразившихся после вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова уточнила слова президента Владимира Путина о числе заразившихся после вакцинации. Об этом стало известно в ходе прямой линии президента, трансляция которой доступна на YouTube.

Изначально президент заявлял о 10 процентах людей, которые заражаются вирусом COVID-19 в легкой форме после вакцинации. Однако Голикова уточнила данные и сказала, что лишь два с половиной процента привитых могут заболеть.

Путин призвал доверять данным вице-премьера, так как она каждый день профессионально этим занимается и полностью погружена в тему.

Ранее президент рассказал о создании системы реабилитации для переболевших коронавирусом. «Мы сейчас занимаемся тем, что организуем эту работу. По сути, реабилитации в России как такого фактора оздоровления людей после перенесенного заболевания фактически не было», — заявил он. Глава государства подчеркнул, что средства на это уже выделены.