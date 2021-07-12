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Ученый назвал скафандр единственным способом защиты от COVID-19 без вакцинации

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Единственным способом защититься от COVID-19 без вакцинации и ношения масок является скафандр. Такой способ назвал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН ученый Сергей Нетесов, передает РИА Новости.

«Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами», — сказал Нетесов. Он добавил, что дети — один из важнейших факторов распространения инфекции, потому что они находятся в школах и детских садах без респираторов.

Ученый указал, что скорейшая вакцинация и ношение масок в местах скопления людей — единственный способ борьбы с коронавирусом. По его словам, развитие эпидемии напрямую зависит от поведения людей.

Ранее Нетесов заявил, что боязнь мнимой иммунологической нагрузки на организм или другие причины страха перед вакцинацией — это психологическая ошибка. По его словам. люди боятся чего-то четко доказанного, но не опасаются чего-то очень неопределенного. Он призвал перестать искать «какие-то странные подвохи».

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