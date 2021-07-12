Российский ученый назвал сроки определения происхождения коронавируса

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с РИА Новости назвал сроки определения происхождения коронавируса.

«Я думаю, что на это нужны месяцы, а далеко не дни, и может быть год-два. Просто надо очень многое изучить», — сказал российский ученый. Нетесов объяснил, что возникновение COVID-19, как и вируса атипичной пневмонии — «очень редкое природное событие».

Он напомнил, как расследующим причины атипичной пневмонии 2002-2003 годов ученым удалось достаточно быстро найти очень похожие на выделенные от человека природные штаммы от животных и отследить, как вирус попал из природы к человеку. Для COVID-19 так же был найден по крайней мере один четкий предшественник, «у которого гомология больше 96 процентов, но оставшиеся четыре процента — это и есть загадка», которую пытаются разгадать ученые из разных стран. В частности, специалисты из США ведут расследование, связанное с тем, что необходимо изучить как можно больше коронавирусов, обитающих в летучих мышах и домашних животных.

Нетесов подчеркнул, что в природе существует много коронавирусов у самых разных видов животных. Например, промежуточными хозяевами для впоследствии человеческих коронавирусов были и коровы, и пальмовые циветты, и енотовидные собаки, а также могли быть и другие мелкие млекопитающие, заключил ученый.

Ранее Нетесов рассказал, что большинство специалистов и ученых считают естественным происхождение коронавирусной инфекции, однако точной определенности на данный момент нет. Он отметил, что поиск исходных вариантов продолжается. Он добавил, что конспирологи напридумывали уже множество различных версий, но необходимо анализировать само течение эпидемии и вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов, выделенных от людей.