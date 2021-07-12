Минздрав рассказал об обновлении рекомендаций по лечению коронавируса

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал о готовящемся обновлении рекомендаций по лечению коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

«Мы готовим двенадцатую версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение», — сказал он.

Чуланов отметил, что в настоящее воняя стало больше молодых людей, которые тяжело переносят коронавирусную инфекцию, но основными группами риска остаются люди старше 65 лет. «И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска», — подчеркнул он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему возникли опасные мутации COVID-19. Появление новых штаммов коронавируса медик объяснил естественным отбором. Мясников заявил, что коронавирус будет непрерывно мутировать и становиться более заразным. По мнению врача, инфекция находится в положении естественного отбора, при котором выживают ее сильнейшие мутации.