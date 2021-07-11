Иммунолог назвал способ предотвратить появление «российского» штамма COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал способ предотвратить появление «российского» штамма COVID-19. Об этом он рассказал радио Sputnik.

По его словам, новая мутация вируса может возникнуть, где угодно, в том числе и в России. Врач объяснил, что ее появление зависит не от географического положения, а от изменений, происходящих внутри вируса, в результате которых происходит отбор самых благоприятных мутаций для инфекции.

Эксперт также рассказал, что снизить вероятность появления нового штамма на территории России можно, сократив общее количество коронавируса. Для того, чтобы прекратить размножение вируса, необходимо прививаться и сформировать коллективный иммунитет, тогда вероятность мутации будет сведена к нулю, резюмировал он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему возникли опасные мутации COVID-19. Появление новых штаммов коронавируса медик объяснил естественным отбором. Мясников заявил, что коронавирус будет непрерывно мутировать и становиться более заразным. По мнению врача, инфекция находится в положении естественного отбора, при котором выживают ее сильнейшие мутации.