Мясников объяснил появление опасных мутаций COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему возникли опасные мутации COVID-19. Появление новых штаммов коронавируса медик объяснил естественным отбором, сообщает радио «Комсомольская Правда».

Мясников заявил, что коронавирус будет непрерывно мутировать и становиться более заразным. По мнению врача, инфекция находится в положении естественного отбора, при котором выживают ее сильнейшие мутации. «Мы сами его культивируем. Чем дольше мы будем резать кошку за хвост, тем больше он будет мутировать», — заявил Мясников.

Телеведущий добавил, что единственным методом борьбы с COVID-19 является вакцинация. Он напомнил о ситуации в Европе, когда страны принимали жесткие ограничительные меры, включая локдаун и комендантский час, однако количество зараженных коронавирусом все равно увеличивалось. Мясников подчеркнул, что этот пример в очередной раз демонстрирует эффективность вакцинации.

Ранее Мясников назвал обязательное условие для вакцинации всех россиян. По его мнению, привить всех граждан страны получится только в том случае, если в стране не будет дефицита препаратов от коронавирус