Доктор Мясников назвал обязательное условие для вакцинации всех россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, при каком условии в России станет возможна всеобщая вакцинация. По словам доктора, привить всех россиян получится только в том случае, если в стране не будет дефицита препаратов от коронавируса. Это ограничение он назвал в разговоре с журналистами Ura.ru.

«Если в стране вакцины хватает на все население, да еще и с достатком, тогда, конечно, можно вакцинировать всех: кто первый пришел, первый получил. Но если наблюдается определенная нехватка в препаратах, то тогда нужно начинать с тех, кто больше всего нуждается — с групп риска», — заявил врач.

Мясников отметил, что в первую очередь нужно делать прививку пожилым людям и тем, кто страдает от хронических заболеваний. Кроме того, необходимо вакцинировать врачей. Доктор подчеркнул, что пока не до конца понятно, нужна ли прививка детям. Однако он надеется, что вакцину испытают и проверят на безопасность для молодых людей уже в 2021 году.

Ранее Мясников высмеял призыв воздержаться от секса на время вакцинации от COVID-19.