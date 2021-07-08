Мясников высмеял призыв воздержаться от секса на время вакцинации от COVID-19

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал о глупых рекомендациях при массовой вакцинации от COVID-19, а также высмеял призыв воздержаться от секса на это время. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По словам врача, вакцинация сопровождается парадом непрофессиональных и глупых рекомендаций.

«В период вакцинации рекомендуют не принимать алкоголь, не заниматься сексом (да, об этом поведал замминистра здравоохранения какой-то области), не мочить место укола три дня (это уже из рекомендаций МЗ!), принимать кроверазжижающие препараты, не курить, не заниматься физическими нагрузками, и прочее, и прочее», — написал он.

Мясников отметил, что и правда не стоит злоупотреблять алкоголем, однако выразил сомнения насчет остального, в том числе отказа от курения и секса. «А секс тут при чем?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!» — пошутил доктор.

8 июля заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что в период вакцинации от коронавируса стоит воздержаться от секса. По его словам, такие рекомендации даны в связи с тем, что секс — очень энергозатратное занятие.

Ранее Мясников предупредил об опасных свойствах популярного лекарства «Ранитидин» и его аналогов, применяющихся для лечения и профилактики заболеваний, связанных с желудочно-кишечным трактом.