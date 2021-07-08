Россиян призвали воздержаться от секса на время вакцинации от коронавируса

В период вакцинации от коронавируса стоит воздержаться от секса. С таким призывом к россиянам обратился заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, такие рекомендации даны в связи с тем, что секс — очень энергозатратное занятие.

«Поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации», — сказал Грайфер.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что длительные физические нагрузки вызывают дефицит глюкозы в организме, что может негативно повлиять на выработку антител. Он призвал не устраивать заплывы и марафоны, которые граничат с глюкозным голоданием. Специалист объяснил, что дефицит данного вещества запускает регуляторные механизмы, ограничивающие потребление глюкозы, чтобы она поступала в клетки головного мозга.