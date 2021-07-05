Мясников назвал бредом слова об опасности вакцинации для курильщиков

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал бредом слова о том, что курильщикам необходимо принимать антикоагулянты после прививки от коронавируса, так как ее потенциальным последствием для них якобы может стать образование тромбов. Слова об опасности вакцинации он прокомментировал в Telegram-канале.

«Бред! Опасный бред! Курить не надо, но антикоагулянты без показаний могут убить!» — подчеркнул доктор, комментируя рекомендацию его коллеги, которая посоветовала курильщикам применять кроверазжижающие препараты после прививки.

«Вакцинируйтесь и не берите в голову!» — призвал Мясников.

Ранее в понедельник, 5 июля, сообщалось, что несколько медиков предупредили о дополнительных рисках вакцинации от коронавируса для курильщиков. Терапевт Людмила Лапа посоветовала курящим людям принимать антикоагулянты, которые понижают активность свертывающей системы крови и препятствуют образованию тромбов.

Пульмонолог Алексей Никишенков объяснил, что курение может привести к дополнительному стрессу для организма после вакцинации и обострить возможные побочные эффекты. Поэтому он порекомендовал курильщикам воздержаться от интоксикации извне.