В Минздраве назвали последствия отказа от курения

Первые признаки отказа от курения не заставят себя долго ждать, причем они будут носить сугубо положительный характер. О том, как отказ от потребления табачной продукции влияет на организм, рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Согласно современным данным, отметил замглавы Минздрава, первые признаки отказа от курения проявляются уже через несколько десятков минут. В это время фиксируются начальные симптомы нормализации работы организма.

Уже через год можно наблюдать первые серьезные изменения, подчеркнул Салагай, к примеру, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 50 процентов. «Через 5 лет на 50 процентов уменьшается риск рака горла и полости рта», — заключил он.

Ранее профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Демин раскрыл способы бросить курить и не потолстеть. По его словам, многие курящие опасаются набрать лишний вес при отказе от вредной привычки, но эта проблема решаема. «Просто надо повысить физическую активность и отрегулировать диету. Также надо потреблять достаточное количество воды», — подчеркнул ученый.