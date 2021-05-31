Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Курение и употребление табачных изделий повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, которая протекает у курящих в более тяжелой форме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены», — предупредили в ведомстве.

В ноябре 2020 года исследователи из медицинской школы Стэнфордского университета выяснили, что систематическое курение вейпа может быть опасным во время пандемии. Так, люди с подобной привычкой имеют в пять-семь раз более высокие риски заразиться коронавирусом по сравнению с некурящими людьми.