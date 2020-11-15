Курение вейпов оказалось опасным во время пандемии коронавируса

Исследователи из медицинской школы Стэнфордского университета выяснили, что систематическое курение вейпа может быть опасным во время пандемии. Так, люди с подобной привычкой имеют в пять-семь раз более высокие риски заразиться коронавирусом по сравнению с некурящими людьми, сообщает издание The National Interest.

Ученые использовали данные о населении США, собранные в период пандемии в ходе опроса, в котором приняли участие 4,3 тысячи человек в возрасте 13-24 лет. Каждый второй респондент сообщил, что курит. Проанализировав информацию, научные сотрудники пришли к выводу, что у любителей вейпинга не только повышен риск заражения инфекцией, но и в пять раз больше шанс, что симптомы COVID-19 проявятся в более тяжелой форме.

В итоге они нашли свидетельства того, что люди, которые занимаются вейпингом, в пять-семь раз чаще подхватывают вирус по сравнению с теми, кто не курит электронные сигареты. Одна из авторов работы, профессор педиатрии Стэндфордского университета доктор Бонни Халперн-Фелшер предупредила молодых людей, что они могут подвергнуться «немедленному риску заражения» коронавирусом из-за повреждения свои легких.

В публикации уточняется, что возросший риск инфицирования обусловлен несколькими причинами. С одной стороны, электронные сигареты изменяют иммунную систему и плохо влияют на легкие. С другой, выдыхаемые аэрозольные частицы могут нести в себе COVID-19 и заразить окружающих.

Ранее ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что курение сигарет и вейпов может привести к тяжелым осложнениям у пациентов с COVID-19 и даже к смерти.

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