Доказан вред электронных сигарет

Новое исследование доказало, что вред от электронных сигарет для сердца и артерий сравним с вредом от традиционного курения. Соответствующие выводы были опубликованы в научном издании Journal of the American Heart Association.

Специалисты Бостонского университета (США) изучили функции кровеносных сосудов у курильщиков и пользователей электронных сигарет и вейпов. Под наблюдением оказались более 400 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 45 лет, которые либо были курильщиками, либо перешли с сигарет на вейпы. Анализ образцов клеток артерий показал примерно одинаковые результаты у участников обеих групп — повышенную жесткость сосудистой стенки и повреждение мелких кровеносных сосудов.

В частности, описанные образцы клеток никотинозависимых содержали меньше молекул оксида азота, чем у людей, которые никогда не курили. Данное соединение необходимо для регуляции дыхания, поддержания иммунного статуса, участвует в сердечно-сосудистом гомеостазе. Специалисты подчеркнули, что сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти среди курильщиков. Также многие потребители сигарет переходят на использование вейпов с мыслями о снижении негативного влияния на организм.

В заключении говорится, что нет никаких доказательств того, что использование электронных сигарет уменьшает риск получения сердечно-сосудистых заболеваний или снижает вред, вызванный продуктами горения табака. Ученые подчеркнули, что с точки зрения заботы о сердце нельзя рассматривать вейпы как безопасную альтернативу курению.

Ранее британские ученые определили связь между раком мочевого пузыря и курением. В ходе исследования выяснилось, что сигаретный дым может вызывать повреждение генетического материала, однако лишь небольшая доля мутаций возникла из-за соответствующих токсинов.

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