Объяснен вред коронавируса для курильщиков

Международная группа ученых объяснила появление осложнений и повышенный риск смерти от коронавируса у курильщиков. Об этом сообщает Medical Xpress.

Специалисты опирались на данные, полученные на основе изучения историй болезни 73 пациентов одной из китайских клиник. Исследование показало, что вероятность осложнений среди больных COVID-19 курильщиков увеличивается в 14 раз. К негативным последствиям вредной привычки при коронавирусе относят протекание болезни в тяжелых формах, необходимость подключения к аппаратам жизнеобеспечения и летальный исход.

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«Поскольку COVID-19 в основном поражает легкие, то все, что может ослабить дыхательную систему, повышает риск появления осложнений», — заметил один из участников исследования доктор Мэтью Стелига (Matthew Steliga). Медик уточнил, что курение сгущает слизистую оболочку дыхательных путей, затрудняя удаление вдыхаемых бактерий и вирусов. Специалист считает, что пассивное курение также может многократно увеличить количество негативных последствий от болезни: «Даже случайное вдыхание табачного дыма связывают с появлением острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС)».

Стелига также заявил, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой, так как вейпы и подобные устройства могут подавлять иммунитет, таким образом снижая способность организма бороться с инфекцией. «У нас нет полных данных, которые позволяют говорить о влиянии вейпов на протекание COVID-19, но лучший способ обезопасить себя заключается в том, чтобы держать легкие чистыми и здоровыми», — подытожил эксперт.

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